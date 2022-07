De peur de perdre le Thunder, la ville d’Oklahoma City va rénover la salle

Jeudi, lors d’un conseil municipal, le maire de la ville d’Oklahoma City a annoncé que le Thunder avait accepté de signer pour un nouveau bail de trois ans au Paycom Center. En 2008, lors du déménagement des Sonics à OKC, les dirigeants avaient paraphé un contrat de 15 ans avec la ville, et ce premier bail se termine en 2023.

Désormais les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander sont assurés de jouer dans cette salle jusqu’en 2026, mais le flou demeure sur la suite. La salle est vieillotte et le maire David Holt a bien conscience que le stade se doit d’être à la hauteur des standards actuels pour éviter que les propriétaires ne décident d’aller voir ailleurs, comme en 2008. Ce bail de seulement trois ans apparaît comme une épée de Damoclès.

« Il est évident que nous voulons une relation à long terme avec le sport professionnel dans cette ville », a déclaré Holt lors de cette réunion publique. « Et pour cela, il faut avoir des installations modernes et compétitives. »

Conçue en 2002, la salle actuelle a 20 ans, et elle avait été, au départ, construite pour accueillir une franchise de NHL. Hélas, OKC n’a jamais été retenue à chaque expansion du championnat de hockey.

Plutôt que de reconstruire une salle, comme les Warriors à San Francisco, la ville a voté un plan de rénovation à hauteur de 115 millions de dollars. Dix millions de cette somme seront consacrés au centre d’entraînement. Le reste sera pour la salle, et les premiers travaux débuteront cet été. Pour le centre d’entraînement, il faudra attendre le printemps 2026. Comme l’explique le maire, le but n’est pas d’ajouter des places ou de mettre des écrans géants dernier cri, mais bien de se concentrer sur l’extérieur pour en faire un vrai lieu de vie avec des commerces, des animations, des restaurants…

« Nous appartenons maintenant à un environnement hypercompétitif, un environnement impitoyable »

« Beaucoup de gens pensent aux salles en termes de places » poursuit Holt. « Ce n’est qu’une partie de l’expérience qui génère des revenus pour les équipes sportives comme pour les concerts. Il faut tirer profit de tout cet espace pour tous les autres éléments de l’expérience utilisateur. Et notre superficie (54 000 m²) est la plus petite de toute la NBA, et pas qu’un peu. »

Pour lui, la concurrence est très sévère aujourd’hui. Il rappelle ainsi que 18 villes plus grandes que OKC n’ont pas de franchise NBA, et que certaines possèdent des salles plus modernes et plus attractives.

« Notre ascension dans les rangs des villes de la NBA a été remarquable parce qu’elle nous a fait entrer dans un cercle entièrement nouveau de villes équivalentes. Cela signifie que nous appartenons maintenant à un environnement hypercompétitif, un environnement impitoyable. Nous ne sommes pas dans une version junior de la NBA, nous sommes dans la même ligue que des équipes qui jouent dans des salles qui valent des milliards de dollars, et nous avons des villes qui ne font pas partie de la NBA qui vérifient notre état de santé chaque matin. Au final, si nous voulons être une ville du top 20, nous devons agir comme tel. »