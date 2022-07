Le Heat n’a pas attendu la fin de la Summer League pour trancher au niveau des deux « two-way contract » qui débuteront la saison prochaine.

C’est du côté de l’équipe de San Antonio que les Floridiens ont pioché en signant Darius Days (2m01, 22 ans), ailier qui tournait à 13.7 points et 7.8 rebonds lors de sa saison senior à LSU. Il vient de cumuler 13.7 points et 10 rebonds en 22 minutes en moyenne en Summer League avec les Spurs.

L’autre « two-way player » engagé par le Heat est connu de la structure puisqu’il avait déjà hérité du même statut en début de saison dernière. Auteur de 12 matchs avec l’équipe première en 2021-2022, Marcus Garrett avait plutôt fait bonne figure en G-League, avec 12.2 points, 7.7 rebonds, 4.6 passes décisives et 2.1 interceptions en moyenne par match.

Pour intégrer Darius Days et Marcus Garrett, Miami a donc dû libérer Mychal Mulder et Javonte Smart, précédemment engagés en « two-way contracts » et également dans l’effectif de Malik Allen en Summer League.