LeBron James s’en prend au racisme du public de Boston

Après Kyrie Irving en 2021, ou encore Draymond Green il y a quelques semaines, c’est au tour de LeBron James de s’en prendre au public de Boston. Alors que Irving parlait de « racisme subtil », le quadruple MVP est beaucoup plus « cash » dans ses propos, et dans son émission « The Shop », il a expliqué pourquoi le TD Garden est l’endroit où il déteste jouer.

Tout commence par une discussion avec le footballeur Marcus Rashford sur les stades en Angleterre et la pression exercée par le public adverse, et Maverick Carter, l’ami et conseiller de LeBron, explique qu’il y a des salles en NBA où le public parvient à te sortir d’un match. « Il y a des endroits où tu sens que les supporters ne te laisseront pas gagner. Quel endroit ? »

« Boston » répond LeBron James. Assis en face de lui, le producteur et créateur de l’émission, Paul Rivera lui demande : « Pourquoi tu détestes Boston ? »

« Parce que ce sont des enfoirés de racistes, c’est pour ça » lui lance LeBron James. « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, et ça passe. Putain, j’ai dû gérer ça toute ma vie… Personnellement, ça ne me dérange pas. Je l’entends, et si j’entends quelqu’un près de moi, je jette un coup d’oeil rapidement. Je passe au jeu, peu importe ce qu’ils disent. Ils vont dire ce qu’ils ont envie de dire. Ils peuvent jeter quelque chose, et j’ai reçu de la bière en quittant un match. »

Et Carter de rappeler qu’à Boston, on vend des T-Shirts « F*** LeBron ».

« Oui, c’est comme avec ce T-Shirt « F*** LBJ ». Je pense qu’ils doivent sans doute les vendre dans leur putain de boutique » répond LeBron.

Carter lui dit que c’est vendu en dehors de la salle, et LeBron le reprend : « Non, non, ils le vendent à la boutique des Celtics, ils ont quelque chose à voir avec ça. »