Une Kyrie 5 Low de champion

Nike aura effectué un festival de coloris pour la Kyrie 5 Low depuis le début de l’année. En voici un nouveau, plutôt classique mais toujours efficace, composé d’une tige principalement blanche avec une touche de noir sur les accroches principales des lacets, à la base du talon et sur une virgule à l’avant du pied. On trouve aussi une bande grise, plus discrète, à l’avant du pied.

Au-delà de la languette également blanche et noir, le modèle se distingue surtout par ses virgules aux contours dorées sur l’empeigne, soit de la même couleur que le trophée Larry O’Brien sacrant le champion de la NBA chaque année. A voir si Kyrie Irving sera sur la liste des lauréats en 2023. Et ce ne sera pas forcément à Brooklyn.

Rendez-vous en septembre avec 110 dollars en poche pour plus de précisions sur sa date de sortie.







(via SneakerNews)

