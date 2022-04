La Kyrie 5 Low poursuit sa mue

Kyrie Irving a bien failli être le héros du Game 1 des playoffs avant le panier miraculeux au buzzer de Jayson Tatum pour offrir la victoire aux Celtics. Malgré tout, le meneur des Nets est bel et bien de retour sur le devant de la scène en cette fin de saison, et Nike a tout prévu pour être à la hauteur avec, en marge de la Kyrie 8 « Infinity », le retour de la Kyrie 5 Low, qui devrait être déclinée en huit coloris au cours de l’année 2022.

Après mars et avril, voici le troisième modèle présenté, alliant différentes teintes de rose saumon, allant jusqu’au orange sur la languette sur laquelle figure le logo de Kyrie Irving en bleu ciel. La paire est assortie de bandes en vert émeraude et dispose d’un renfort en cuir acajou foncé qui remonte jusqu’aux œillets au bas des lacets.

Ce coloris devrait sortir en mai, à un prix encore non communiqué.

