Shai Gilgeous-Alexander ambitieux pour son Thunder

A 24 ans, Shai Gilgeous-Alexander tournait la saison passée à 24 points, plus 6 passes et 5 rebonds de moyenne. Dans sa quatrième année NBA, le meneur canadien a réussi à augmenter sa production statistique à chaque saison.

A l’orée de sa cinquième rentrée, sa quatrième avec le Thunder, SGA garde toujours le même optimisme et la même éthique de travail imperturbable. De passage à Las Vegas, il croit dur comme fer dans l’avenir dorée de son équipe d’Oklahoma City.

« J’ai passé pas mal de temps à la salle, pour être un meilleur joueur pour la saison prochaine. Comme tous les gars de l’équipe en fait. C’est bien de pouvoir revenir et retrouver tout le monde ici. Je suis impatient de reprendre pour les deux mois à venir avant le début de la saison. »

En vacances très tôt depuis maintenant trois ans, SGA a même pu découvrir la sélection nationale canadienne à l’occasion des dernières fenêtres internationales. Avec deux victoires très nettes, la première de +20 face à la République Dominicaine et la seconde encore plus large (+46) face aux Iles Vierges, le Team Canada n’a pas eu trop de difficultés à se qualifier pour la prochaine phase, à 6 victoires en 6 matchs…

« C’était très plaisant. Je n’avais plus eu l’occasion de le faire depuis mes 17 ans. Ça n’avait pas pu marcher les deux derniers étés mais c’était super de pouvoir le refaire. Et j’espère le refaire encore à l’avenir. »

« On a beaucoup de gars qui peuvent jouer à plusieurs postes et défendre sur plusieurs postes »

Avec 32 points, 5 rebonds et 5 passes face aux Dominicains, Gilgeous-Alexander a laissé une addition plutôt salée, terminant également meilleur scoreur du deuxième match avec 24 unités. Mais cette petite parenthèse internationale (et familiale avec son cousin, Nickeil Alexander-Walker) refermée, voilà SGA de retour avec sa bande d’OKC.

« On est comme une famille, comme on est tous à peu près du même âge et on aime les mêmes choses. On est un bande de frères, ce qui nous aide aussi bien sur le terrain qu’en dehors. On aime bien passer du temps les uns avec les autres. Et c’est top de pouvoir se retrouver et de pouvoir jouer ensemble à nouveau. »

« On a beaucoup de gars qui peuvent jouer à plusieurs postes et défendre sur plusieurs postes »

Aperçu aux côtés de Théo Malédon, mais aussi Derrick Favors, Aleksej Pokusevski ou encore Lu Dort, SGA est presque un habitué de la summer league à Las Vegas ces dernières années. En observateur attentif, il a apprécié la nouvelle cuvée de rookies qui va débarquer en Oklahoma, Chet Holmgren en tête.

« Le front office fait du très bon boulot pour recruter des bons gars, des travailleurs, des gars qui veulent gagner et qui sont prêts à tout faire pour gagner. Sur le terrain, on a beaucoup de gars qui peuvent jouer à plusieurs postes et défendre sur plusieurs postes. C’est la tendance du basket moderne à l’heure actuelle et c’est comme ça qu’on va pouvoir progresser. »

Effectif le plus jeune de la NBA la saison passée, à 24 ans de moyenne (juste devant les Grizzlies), le Thunder devrait garder ce « titre » encore cette année. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la jeune troupe de Mark Daigneault ne sera pas compétitive…

« J’ai hâte d’y être. On a déjà bien progressé collectivement entre le début et la fin de la saison passée. On veut continuer sur cette voie cette saison et voir jusqu’où ça peut nous amener. »