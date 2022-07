Où vont partir Kyrie Irving et Kevin Durant ?

Shai Gilgeous-Alexander brillant pour sa première sélection avec le Canada Qualifications à la Coupe du Monde 2023 – Le meneur d’OKC a compilé 32 points et 5 passes décisives pour permettre aux Canadiens de s’imposer 95-75 face à la République Dominicaine et de rester invaincus dans le Groupe C.