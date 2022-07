Summer League | Les Hawks renversent les Spurs

Quatre matches, quatre défaites pour les Spurs… Pourtant, les coéquipiers de Blake Wesley (20 points) menaient de 13 points à la pause face à Atlanta. Mais San Antonio s’incline finalement d’un tout petit point (87-86) après une interception et un panier de Tyson Etienne dans les dernières secondes.

Non drafté à sa sortie de Wichita State, Etienne inscrit 21 points en 22 minutes, dont cinq paniers primés. A ses côtés, le rookie Tyrese Martin inscrit 13 points, tandis que AJ Griffin, touché au pied, était forfait. En revanche, Joel Ayayi était bien là, et il noircit la feuille de stats avec 7 points, 11 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

Avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites, les Hawks joueront samedi un match pour du beurre face aux Cavaliers, tandis que les Spurs finiront face aux Grizzlies.