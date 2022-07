Petr Cornelie va rebondir au Real Madrid

À bientôt 27 ans (il les aura le 26 juillet), Petr Cornelie est sur le point de rejoindre la petite colonie française du Real Madrid.

Ainsi, BasketNews rapporte que l’intérieur tricolore va s’engager avec les champions d’Espagne, où il retrouvera ses compatriotes Vincent Poirier, Guerschon Yabusele et Fabien Causeur.

Une belle façon de rebondir pour Petr Cornelie, qui a passé une partie de la saison 2021/22 chez les Nuggets. Sans toutefois s’y imposer (1.1 point et 1.1 rebond de moyenne en 13 matchs), puisqu’il a carrément fini par être coupé par la franchise du Colorado en janvier dernier.

Le Français s’était ensuite tourné vers la G-League, et les Grand Rapids Gold (affiliés à Denver), pour se relancer. Affichant de jolies moyennes de 17.8 points, 12.8 rebonds et 2.9 passes par rencontre (à 49% aux tirs et 37% à 3-pts), dans l’antichambre de la NBA. Dont il était d’ailleurs le meilleur rebondeur.

C’est donc un retour en Europe pour Petr Cornelie, 53e choix de la Draft 2016 et passé par Le Mans, Boulogne-Levallois puis Pau-Orthez entre 2013 et 2021. À noter qu’il ne sera pas le seul ex-NBAer recruté par le Real Madrid, puisque l’ancien ailier des Nets Dzanan Musa y signe également, après deux passages à l’Anadolu Efes puis Breogán.