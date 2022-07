Dalano Banton, un été pour s’imposer chez les Raptors

Surprise du chef de l’effecti de Nick Nurse cette saison, Dalano Banton est de nouveau sur le pont pour la summer league à Las Vegas.

Rien de choquant pour le meneur de 2m01 pour 93 kg qui tournait à 3 points de moyenne pour son année rookie. A 22 ans, Banton sait qu’il n’en est encore qu’aux prémices de sa carrière et il prend donc son mal en patience.

Avec le plus gros temps de jeu de son équipe, à plus de 28 minutes par match pour 19 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne après deux matchs, Banton assume parfaitement son rôle de leader à Vegas. Surtout, il continue de jouer sur son point fort : sa polyvalence !

« Je ne pense pas qu’ils essayent de faire pencher mon jeu d’un côté ou d’un autre », estime Banton dans The Athletic. « Ils veulent simplement que je continue à développer mon jeu dans tous ses aspects. C’est en étant capable de développer son jeu dans toutes les directions qu’on progresse. Je ne veux pas me limiter à une seule chose. Et ils ne veulent pas me limiter non plus. »

Le « projet » en cours des Raptors

A la suite de Pascal Siakam, OG Anunoby, Chris Boucher ou encore Scottie Barnes plus récemment, Banton fait partie de ces joueurs au profil hybride qui peuvent en fait faire un peu de tout sur un terrain. Et les Raptors ne comptent pas le mettre dans la case « meneur » car Banton a une propension naturelle à distribuer et créer du jeu pour ses partenaires…

« C’est la force de Dalano : qu’il soit capable de créer, de passer son défenseur dans la peinture. Maintenant, il doit prendre les bonnes décisions quand il y arrive », ajoute Trevor Gleeson, le coach de l’équipe estivale des Raptors. « Soit il doit finir au cercle ou faire la passe décisive. On veut aussi qu’il travaille sans ballon : sur ses mouvements, sur son activité au rebond offensif, car il est très grand. Il devrait aller gratter quelques rebonds offensifs en plus. Ce sont ces choses-là qu’on veut voir en summer league. »

Dans la lignée des Siakam et VanVleet, Banton veut devenir une des « success stories » des Raptors. De ces joueurs qui ont été draftés et ont progressé, année après année, pour arriver au niveau All Star. Premier canadien drafté par Toronto, Banton vit un rêve éveillé dans sa ville natale. Il veut rendre la pareille à la franchise canadienne qui s’occupe bien de lui.

« J’ai vu comment Pascal et Freddy se sont développés avant moi, et comment ils ont amené leur jeu à un niveau supérieur. C’est le principal pour moi. Je dois progresser et me préparer à faire une longue carrière en NBA. Je fais confiance au processus mis en place par les Raptors. Ils ont été excellents jusqu’à présent. »