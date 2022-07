Légende du basket philippin, Tim Cone découvre la NBA de l’intérieur

Au delà de l’exposition des joueurs, la Summer League est aussi l’occasion pour les coachs du monde entier d’être invités dans différents staffs afin de vivre une expérience unique, aux portes de la NBA, et d’observer de plus près le fonctionnement de la meilleure ligue du monde.

C’est par exemple le cas de TJ Parker, qui fait partie du staff des Bucks, mais aussi de Tim Cone, une légende du basket philippin. Fort de ses 24 titres de champion en PBA (Philippines Basketball Association), ce technicien de 64 ans évolue pour sa part aux côtés de Malik Allen à Miami, et il partage son intérêt d’accompagner le staff du Heat.

« En tant que coach, je pense qu’on regarde tous la NBA. De l’extérieur, on se dit : ‘Wow, c’est vraiment génial' ». Mais on voit toujours le produit fini. Lors de la mi-temps, on se demande bien de quels sujets ils parlent, ce qu’ils peuvent faire à l’entraînement, ce qu’ils font de différent par rapport à nous. C’est le but de cette expérience. Je suis à l’intérieur. Je le vois. Le simple fait d’en parler me donne la chair de poule », a-t-il déclaré.

Erik Spoelstra, un demi-dieu aux Philippines

Tim Cone a été invité par Erik Spoelstra, le coach principal de Miami, d’origine philippine par sa mère, présenté comme son homologue comme un véritable demi-dieu dans cet archipel d’Asie du Sud-Est.

« C’est une légende absolue là-bas, et il est encore jeune comme entraîneur (51 ans), et il pourrait continuer pendant encore 20 ans ! », a ajouté Tim Cone. « C’est juste vraiment difficile à imaginer. Je ne veux pas utiliser le terme de dieu, mais c’est presque ça ».

Reste maintenant à Erik Spoelstra, qui aurait été régulièrement sollicité pour diriger l’équipe nationale des Philippines, de faire le chemin inverse. « Peut-être que je pourrais être l’un de ses assistants dans l’un de ces tournois, un jour ou l’autre. Ce serait plutôt cool », a-t-il glissé.