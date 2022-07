TJ Parker avec les Bucks en summer league

Double champion de France avec l’Asvel, et prolongé par son frère Tony, TJ Parker (38 ans) va franchir l’Atlantique pour intégrer le staff des Bucks pendant la summer league de Las Vegas. Peut-être que les liens tissés par TP avec la famille Antetokounmpo ont joué un rôle, et dans le Moscato Show, TJ a évoqué cette future expérience. « Je pars pour Milwaukee où je vais rester cinq jours pour mettre en place les systèmes, et ensuite on part à Las Vegas » a-t-il confirmé.

Formé aux Etats-Unis du côté de Northwestern, le coach de l’Asvel espère un jour avoir l’opportunité de coacher en NCAA, voire en NBA… En attendant, il ne sera pas trop dépaysé puisque BeBasket annonce les présences de trois joueurs français dans l’effectif : Sylvain Francisco, Evans Ganapamo et Hugo Besson, récupéré le soir de la Draft.