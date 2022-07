JO 2024 | Pour le tournoi de basket, ce sera Lille ou… rien

Enième rebondissement dans le feuilleton du choix de la salle pour le premier tour du tournoi de basket-ball des Jeux olympiques 2024 de Paris. Alors que certains joueurs de l’Equipe de France fustigeaient le choix initial du Parc des expositions de la Porte de Versailles puis le possible déménagement au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Asq, on évoquait ce week-end une 3e solution : la piste de Villepinte et de son immense Parc des expositions.

Invité de France Info, Tony Estanguet a coupé court à cette rumeur, et l’objectif est toujours de proposer le Stade Pierre-Mauroy pour accueillir ce premier tour. Selon le président du Comité d’Organisation des Jeux olympiques, c’est à la demande du handball, initialement programmé à Lille, que ce changement aura lieu.

« Il s’agit d’abord de répondre à une demande du handball, qui lui était à Lille pendant les deux semaines et qui voulait jouer à Paris » se justifie-t-il alors que le comité d’administration se réunit cet après-midi pour entériner ce changement. « C’est vrai que d »avoir tous les sports collectifs qui jouent en partie à Paris, ça fait du sens. On a en France avec le handball une vraie histoire d’amour, c’est l’équipe la plus titrée aux Jeux. On est donc ravi de pouvoir proposer au handball de venir jouer à Paris. »

Puisque le hand est d’accord pour jouer Porte de Versailles, ça libère la place pour le basket à quelques kilomètres de Lille, là où avait eu lieu le Championnat d’Europe de basket en 2015.

« Du coup, (ce sera) Lille en première semaine, et on parle de trois matches par équipe puisque le basket va bien rester à Bercy en deuxième semaine pour les quarts, demies et finale. C’est la plus grande salle de Paris. »

Au passage, Estanguet affirme que Villepinte ne fait pas partie des solutions proposées. En clair, ce sera Lille ou rien pour les basketteurs. N’en déplaise à Evan Fournier.