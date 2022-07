Les Hawks ne veulent pas se débarrasser de John Collins

Avec l’arrivée de Dejounte Murray, les Hawks ont réussi un joli coup pendant cette intersaison. Et sans faire bouger John Collins, alors que le nom de l’intérieur est régulièrement cité dans les rumeurs de transfert depuis quelques mois. Ce qui est logique puisque Collins a avoué sa frustration à Atlanta.

Le GM des Hawks, Landry Fields, est donc revenu sur la situation du joueur et sur les bruits de couloirs qui circulent.

« John est un joueur précieux, qui a de la valeur », constate le dirigeant pour le site de la ligue. « Chaque équipe qui essaie de monter son équipe, de s’améliorer, pense souvent comme ça : les Hawks ont un bon joueur, avec un bon contrat, ce qui peut fonctionner pour ce qu’on essaie de faire. Donc des franchises viennent nous voir et se renseignent sur John. »

Fields assure ainsi que ce sont les autres équipes qui créent la demande autour de Collins et non les Hawks qui cherchent à le céder.

« La vérité, c’est que John Collins est toujours chez nous. Il a de la valeur à nos yeux aussi. On n’est pas en mode : il faut se débarrasser de lui. C’est absurde. C’est une mauvaise interprétation de la situation. Quand des coups de fil sont passés, les gens parlent. Et soudainement, les médias pensent qu’on ne veut plus de lui. »

Partira, partira pas… En attendant, comment l’intérieur réagit-il à tout cela ?

« On s’occupe de lui aussi, pour savoir s’il va bien. C’est un professionnel, il l’a toujours été. C’est une de ses grandes qualités. Pour un gars qui entend son nom constamment, il est capable de maintenir un niveau de professionnalisme et de concentration. Il faut le souligner. On ne parle pas assez du mérite de beaucoup de joueurs pour cela. »