John Collins : « Je dois créer à partir de rien et c’est très dur »

Lundi soir, The Athletic évoquait la frustration de John Collins au sein des Hawks. L’intérieur était visiblement mécontent de son rôle et les critiques qu’il pouvait exprimer dans le vestiaire ne semblaient pas être entendues par ses coéquipiers.

Deux jours après, nos confrères ont ouvert leurs colonnes au joueur afin qu’il s’explique et confirme ou non les informations publiées. Alors, est-il véritablement frustré par sa situation à Atlanta ?

« Oui, bien sûr, je le suis », déclare-t-il. « On n’est pas bien. Donc le journaliste a raison, mais je n’ai pas ouvertement parlé ou exprimé directement ma frustration à mes coéquipiers. Donc, évidemment que je suis frustré comme quiconque dans l’équipe, puisqu’on perd et qu’on ne joue pas aussi bien qu’on le devrait. »

« Je n’aime pas courir dans tous les sens. Je veux comprendre où je peux le plus apporter, au lieu de devoir le créer par et pour moi-mêm »

Quant à sa place dans l’attaque des Hawks, très performante cette saison malgré les résultats décevants de la franchise, elle n’est pas clairement définie, ce qui le dérange. Ni Lloyd Pierce ni Nate McMillan n’ont voulu mettre en place de systèmes pour lui ces dernières années.

« Je n’aime pas ça », confirme le joueur sur ce dernier constat. « Je connais ma valeur, mon rôle dans cette équipe et j’ai la sensation de l’accepter sans me plaindre. J’ai persévéré et fait ce qui est nécessaire pour l’équipe. Le reste, ce sont des décisions de coach ou de franchise. Je n’aime pas ça, mais je fais de mon mieux malgré tout. Je veux simplement être utilisé du mieux possible avec mes qualités. J’ai conscience qu’on a beaucoup de scoreurs dans le groupe, et je comprends qu’il faut faire des sacrifices. »

Comme aucun système n’est mis en place pour lui, John Collins doit se débrouiller tout seul pour marquer des points. Il aimerait ainsi avoir un cadre mieux défini pour briller et évoluer au sein des Hawks.

« Je touche peu la balle cette saison, mais je ne suis pas là pour me plaindre de ça et réclamer plus de ballons, de points ou de shoots. J’essaie simplement de faire valoir mon point de vue sur le terrain. Je n’aime pas courir dans tous les sens. Je veux comprendre où je peux le plus apporter, au lieu de devoir le créer par et pour moi-même. J’ai la sensation d’en être là très souvent. Je dois créer à partir de rien et c’est très dur. Je voudrais avoir quelque chose de sûr pour les moments un peu plus durs. Et quand je dis ça, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde, et pas seulement pour moi. Je veux simplement être mis dans la meilleure position possible pour réussir. »