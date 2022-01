Mécontent de son rôle aux Hawks, John Collins va-t-il faire ses valises ?

Décidément, entre John Collins et les Hawks, c’est toujours un peu compliqué. Après de longs mois de négociation et alors que les deux camps n’étaient pas d’accord sur le montant, l’intérieur avait finalement eu la prolongation de contrat qu’il attendait, en août 2021, après une saison réussie pour les Hawks.

Mais quelques mois après avoir atteint la finale de la conférence Est, la nouvelle saison livre ses premières vérités et les Hawks patinent, avec une décevante 12e place à l’Est.

Et John Collins serait de plus en plus frustré par son rôle, d’après The Athletic. L’intérieur a prouvé qu’il était un joueur très utile mais malgré cela et sa prolongation, l’attaque des Hawks reste centrée sur Trae Young. De plus, il aurait déjà plusieurs fois réclamé un jeu plus collectif chez les Hawks, sans être entendu.

Comme on sait que le GM n’hésitera pas à appuyer sur le bouton, s’il estime que c’est nécessaire pour redresser la barre, et que John Collins sera transférable dans cinq jours (le 15 janvier), il faudra évidemment surveiller sa situation. Comme celle d’un Danilo Gallinari. The Athletic évoque la piste des Sixers en échange de Ben Simmons que les Hawks auraient dans leur viseur. Est-ce qu’un tandem Collins-Reddish pourrait séduire les Sixers ?

Réponse d’ici le 10 février, date-butoir pour effectuer un échange…