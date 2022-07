Malcolm Brogdon prêt à sortir du banc chez les Celtics

Considérée par beaucoup (dont Draymond Green) comme le plus beau coup de l’été, l’arrivée de Malcolm Brogdon chez les Celtics offre un problème de riche à Ime Udoka. En effet, celui-ci doit désormais composer avec la présence de trois arrières de (grande) qualité dans son effectif : Jaylen Brown, Marcus Smart et Brogdon, donc.

Dans les faits, le coach des C’s pourrait parfaitement décider de les aligner ensemble dans son cinq de départ, décalant du même coup Jayson Tatum au poste 4 et poussant vraisemblablement Al Horford sur le banc, pour laisser Robert Williams au poste 5. Sauf que ce scénario ne serait pas celui imaginé et privilégié par Brad Stevens, au moment de trouver un accord avec les Pacers.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Malcolm Brogdon ce week-end, dans le podcast d’Adrian Wojnarowski.

« Si je souhaitais venir à Boston, c’était l’une des choses que je devais être prêt à accepter », confiait-il ainsi, concernant un futur rôle de sixième homme.

Un « sacrifice » pour le bien du collectif

Remplaçant à ses débuts dans la ligue (2016-18), Malcolm Brogdon avait su gagner ses galons de titulaire à partir de la campagne 2018/19. À Milwaukee puis Indianapolis, il s’est ensuite imposé comme l’un des meilleurs « combo guards » du pays, affichant 17.9 points, 4.9 rebonds et 5.4 passes de moyenne (à 46% aux tirs, 37% à 3-pts et 88% aux lancers-francs), sur les quatre dernières saisons.

Mais alors qu’il se rapproche de son 30e anniversaire (il le fêtera en décembre, ndlr), le Rookie de l’année 2017 se dit aujourd’hui prêt à retrouver un rôle de sixième homme chez les Celtics, où il avouait être comblé de pouvoir jouer le titre.

« J’ai gagné beaucoup d’argent [en NBA], j’ai gagné beaucoup de matchs à Milwaukee, j’en ai gagné quelques-uns dans l’Indiana, mais je veux vraiment recommencer à gagner au plus haut niveau. Je souhaite gagner un titre et je suis prêt à sacrifier tout ce que je peux sacrifier pour y arriver », annonce-t-il à ce propos.

« C’était écrit, j’étais censé arriver là. »

Plus que jamais désireux de triompher collectivement, Malcolm Brogdon semble donc disposé à devenir la nouvelle doublure de Marcus Smart, de manière à former un redoutable duo de remplaçants avec Derrick White sur les lignes arrières des C’s. Et ce qui le séduit chez ses nouveaux dirigeants, c’est qu’ils ne sont désormais pas du genre à lésiner sur les moyens.

« Ils ont déjà une masse salariale élevée et je pense que ça témoigne de leur volonté de gagner », souligne-t-il ainsi. « Ils sont prêts à dépenser, ils sont prêts à avoir un gars à 20 millions de dollars par an qui sort du banc pour les aider à gagner le titre. »

Finaliste NBA en titre, Boston entend bien évidemment faire mieux en 2023 et, en ce sens, le recrutement de Malcolm Brogdon paraît idéal pour aider les Celtics à décrocher le 18e titre de leur histoire.

« Je colle [à Boston] physiquement, avec mes qualités, avec mon jeu. Tout concorde », juge-t-il pour finir. « Défensivement, ils étaient la meilleure équipe de la ligue et l’écart [avec la concurrence] ne fait que se creuser, maintenant que je suis chez eux. Je ne pense pas vraiment qu’il puisse y avoir de meilleur ‘fit’. C’était écrit, j’étais censé arriver là. »

En l’état, la franchise du Massachusetts devrait aligner Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams dans son cinq de départ, avec Malcolm Brogdon, Payton Pritchard, Derrick White, Danilo Gallinari et Grant Williams comme principales rotations. Plutôt très solide, donc…