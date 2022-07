Draymond Green salue le recrutement des Celtics

Les Celtics ont réussi une deuxième partie de saison extraordinaire, bouclée par un retour en finales NBA après douze ans d’attente. Le groupe d’Ime Udoka est sur une phase ascendante mais a fait les mouvements nécessaires pour aborder 2022-2023 armé au mieux.

Les arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari n’ont pas manqué de faire réagir Draymond Green, alors que les Warriors ont pour leur part perdu Gary Payton II, Otto Porter Jr, Juan Toscano-Anderson, Nemanja Bjelica et Damion Lee.

Malcolm Brogdon, « le trade de l’été » ?

L’intérieur de Golden State a particulièrement souligné l’apport d’un joueur comme Malcolm Brogdon (échangé contre Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan, et un premier tour de Draft 2023), à même de faire passer un cap à ces Celtics en termes de stabilité et d’efficacité des deux côtés du terrain.

« Je dois vraiment les féliciter pour être allé chercher un gars comme Malcolm Brogdon. Je ne peux pas dire que j’ai adoré ça parce qu’il y a une possibilité que nous les rencontrions à nouveau en finale l’année prochaine, mais en tant que fan NBA, j’ai trouvé que c’était un move absolument incroyable de la part de Boston », a-t-il déclaré.

C’est également une arme de plus pour essayer de contenir Stephen Curry, MVP des finales. Pour Draymond Green, on tient peut-être là « le trade de l’été ».

« Je ne pense pas qu’ils avaient beaucoup d’options au poste de meneur de jeu lors des derniers playoffs, et je pense qu’il leur apporte cela. Ça pourrait être le meilleur échange. Si Boston remporte le titre, on reverra ça cet été et on se dira : « Wow, c’était le trade de l’été ». »

Au moins, les Celtics affichent leurs ambitions et Draymond Green sait à quoi s’en tenir. La signature de Danilo Gallinari en a été une preuve de plus.

« Ça vous montre qu’ils ne se satisfont pas d’une défaite en finale NBA. En même temps, on ne s’attend pas non plus à ce que les Celtics, une franchise qui compte 17 titres, le soient ».