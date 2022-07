Malcolm Brogdon comblé de jouer le titre avec les Celtics

Il y a une semaine, Ime Udoka expliquait qu’il était essentiel pour les Celtics de renforcer leur banc, défaillant pendant les Finals face aux Warriors. Le profil espéré par le coach ? « Du scoring de manière constante. »

Brad Stevens s’est mis au travail, a passé quelques coups de téléphone et finalement envoyé Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts et Juwan Morgan, plus un premier tour de Draft 2023, contre Malcolm Brogdon.

Une prise parfaite sur le papier, qui correspond à merveille aux attentes de l’entraîneur celte. L’ancien Rookie Of The Year tourne en moyenne à 18 points par match sur les quatre dernières saisons.

« Ces derniers jours, j’avais entendu parler de l’intérêt de Boston », raconte-t-il, pour The Athletic, quelques heures après l’annonce du transfert. « Mais on ne sait jamais comment les choses évoluent. Il faut laisser son agent et les équipes travailler. Les Pacers ont été excellents pour faciliter le transfert et m’envoyer là où je pouvais gagner. J’en suis très reconnaissant. »

Difficile, en effet, de faire meilleure destination pour le meneur de jeu. Ce dernier quitte une formation en reconstruction pour les finalistes en titre.

« Je suis impatient. On a une opportunité de gagner le titre, donc je suis excité de faire partie de la famille. Je veux jouer le titre. Dans le passé, je pensais à mes statistiques et autres. Là, je vais Boston et je n’y pense plus. Il y a là-bas des « winners ». J’espère apporter ma présence, mon calme, faciliter les choses et offrir des bons tirs à Jaylen Brown et Jayson Tatum. J’espère être une des pièces qui peuvent aider à franchir l’obstacle et remporter le titre. »