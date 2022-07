Saddiq Bey a pris de l’altitude pour ses vacances

Passé de 12 points, 4 rebonds pour sa première campagne en NBA à 16 points, 5 rebonds et 3 passes cette année, Saddiq Bey (23 ans) fait partie des joueurs à suivre dans les années à venir. Et probablement dès la rentrée prochaine.

Attendu comme un des piliers dans la reconstruction express des Pistons qui vont compter sur les arrivées de Jaden Ivey et Jalen Duren pour compléter le duo Cunningham – Bey déjà en place (plus Marvin Bagley III et Isaiah Stewart sous les panneaux), Bey doit encore bosser son jeu offensif.

Les Pistons veulent voir l’ancien de Villanova progresser dans sa gestion du pick & roll et évidemment, sur son adresse à 3-points. Après avoir passé un match à 51 points, plus cinq autres sorties à 30 points ou plus, Bey sait que les défenses vont resserrer leur étau sur lui.

« Je suis toujours à la salle. C’est difficile pour moi de me trouver une autre activité. C’était la meilleure chose que je puisse faire. »

Après avoir partagé l’été passé entre le stage de Team USA et la summer league avec les Pistons, avant d’en reprendre pour un tour de saison régulière, Bey avait besoin de couper. A vrai dire, il n’avait pas tellement le choix.

Au calme dans les Rocheuses

Le staff des Pistons lui a signifié qu’il ferait bien de prendre des vacances. Du coup, Bey est parti pour les montagnes du Colorado, plus précisément autour de Boulder où il a loué une maison de trois étages.

« J’aime la vie sans réseau », a souri Bey dans The Athletic. « C’est calme, c’est paisible. Je voulais essayer quelque chose de différent. Je faisais toujours la même chose chaque été. J’avais l’occasion de faire autre chose et de voir de nouveaux paysages. C’était le lieu idéal pour ça. »

Accompagné par un coordinateur vidéo des Pistons, Aaron Dotson, Bey a organisé son été de manière studieuse. Pendant les playoffs, ils se retrouvaient pour analyser les matchs avant de se revoir, à 3h45 du matin pour une séance de musculation, suivie, à 5h, d’une session d’entraînement qui se terminaient vers 8h quand les joueurs de la fac de Colorado débarquaient pour leur propre entraînement.

Une fois par semaine, il y avait aussi une sortie obligatoire pour aller prendre de l’altitude. Et Bey est dans la meilleure forme de sa vie.

« On a fait une randonnée de cinq kilomètres, j’ai cru que j’allais tourner de l’oeil », raconte Dotson. « Il s’arrêtait tout le temps pour m’attendre. Je lui disais d’aller jusqu’en haut et que je l’y retrouverais. Quand il était au sommet, il prenait des photos et il était tout sourire. A chaque fois, il était en admiration. Plus rien ne comptait, plus de basket ou plus d’argent. »