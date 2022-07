Jaden Ivey se sent déjà « connecté » à Cade Cunningham et aux Pistons

Jaden Ivey a d’abord manqué son coup. Il a joué l’interception et est tombé au sol avant de se redresser et d’utiliser sa vitesse pour finalement voler le cuir à l’autre bout du terrain. « Je le dis toujours que je me fiche qu’une erreur soit commise. Il a utilisé sa vitesse pour rendre la tâche difficile en défense », apprécie Dwane Casey qui rapporte la scène.

Le coach des Pistons a eu un bon aperçu de ce que son rookie, drafté à la cinquième position, pouvait apporter à l’équipe. La formation du Michigan va démarrer sa Summer League jeudi face aux Blazers et l’arrière sera présent aux côtés des autres jeunes espoirs locaux, Cade Cunningham, Killian Hayes ou Saddiq Bey.

« Comme tout jeune joueur, il doit apprendre à changer de rythme et se demander, quand l’accès est bouché : ‘Est-ce que j’y vais à 100 à l’heure ou est-ce que j’y vais et je change de vitesse ?’ Ce qui est un bon problème à avoir car cela signifie que sa vitesse est exceptionnelle. Ce sont les petites choses qu’il doit apprendre, et il le fera », juge le technicien.

Cette vitesse lui sera utile dans un secteur où il attend avoir un impact direct dans la ligue, en défense. « C’est ce sur quoi je bosse. À l’entraînement, j’ai l’impression d’être très agressif. C’est l’état d’esprit Pistons, l’état d’esprit des Bad Boys qui consiste à revenir en défense. J’ai l’impression de m’être vraiment amélioré dans ce domaine », estime l’ancien de Purdue, connu pour son premier pas dévastateur.

Se développer physiquement

Son investissement défensif pourrait profiter à son partenaire à l’arrière, Cade Cunningham, qui pourrait ainsi garder davantage d’énergie pour attaquer. Jaden Ivey « est capable de défendre plusieurs postes grâce à sa taille et sa puissance. Il n’est pas un produit fini physiquement, il va se développer à la salle de musculation. Il a un bel avenir avec nous, comme nos joueurs dans leur première et deuxième année. On a encore du chemin à faire », temporise son coach.

En plus de soulager le jeune meneur en défense, le nouvel arrivant est susceptible de se nourrir du principal créateur de l’équipe en attaque. « J’essaie juste d’apprendre son jeu et, le plus important, comment je peux en bénéficier. On est là l’un pour l’autre, toujours en train de travailler, d’apprendre. Il va falloir quelques entraînements pour s’y habituer. Je sens que collectivement, on essaie de construire quelque chose ici. On doit juste continuer à travailler comme des partenaires. »

À peine arrivé, Jaden Ivey a le sentiment de bien s’intégrer. « J’ai l’impression qu’on est connectés. J’ai eu cette impression sur le plan collectif, lors les deux premiers jours. On se parlait et on construisait cette alchimie d’équipe. Je crois que c’est le plus important. J’aime que ces gars soient prêts, c’est tellement agréable de jouer avec eux. J’ai hâte de jouer en Summer League. »