Face à l’incertitude autour de Kevin Durant ou Deandre Ayton, JaVale McGee ne voulait pas attendre

« C’est dingue, je me dis que c’est bon pour la ligue en termes de divertissement », résume JaVale McGee en faisant référence à cette « free agency » qui n’a pas encore dit son dernier mot en raison de l’incertitude autour de Kevin Durant notamment. « J’ai l’impression que les fans sont sur les nerfs. C’est comme un feuilleton. Ils sont dedans et c’est incroyable. Vraiment incroyable », répète le pivot.

Ce dernier, plutôt que de subir le spectacle, a préféré prendre les devants. Alors que la situation autour de Deandre Ayton est également très floue, et que l’avenir de ce dernier pourrait être lié à celui de « KD », le pivot remplaçant s’est engagé avec les Mavs sur trois ans et 20 millions de dollars.

« Je pense que c’était plus le fait de devoir attendre Deandre Ayton et maintenant KD, d’essayer de trouver une solution », juge le pivot interrogé sur les raisons pour lesquelles les Suns n’auraient pas souhaité lui proposer un contrat de plusieurs années. Le joueur de 34 ans considérait qu’à ce stade de sa carrière, il n’avait « pas le temps d’attendre quelqu’un d’autre ».

Le fait de signer pour plusieurs années a été un facteur important pour lui qui a déjà beaucoup voyagé dans la grande ligue. En particulier ces dernières années : quatre franchises (Lakers, Cavs, Nuggets et Suns) en trois ans.

Affecté par l’humiliation du Game 7

« C’est extrêmement important. Ces deux dernières années, je voulais vraiment me concentrer sur la régularité et le confort. Lorsqu’on est à l’aise, on joue d’une toute autre manière. Surtout pour ma famille, c’est vraiment une bénédiction », affiche le pivot qui avait signé dans le Texas pour le salaire minimum en 2015.

Les Suns étaient pourtant bien dans sa liste des destinations possibles pour la saison prochaine. Il a préféré rejoindre l’équipe qui a fait subir une humiliation aux finalistes 2021, lors du Game 7 de leur demi-finale de conférence. Une rouste finale de 33 points qui a beaucoup marqué le pivot, moins utilisé dans cette série par rapport à Bismack Biyombo. « Cela m’a vraiment affecté mentalement et tout simplement sur le plan basket. »

Le néo-Maverick ne devrait pas tarder à tourner la page puisqu’il sera titulaire auprès de ses anciens bourreaux. « J’ai le sentiment qu’ils ont vu ce que j’apportais aux Suns et ils ont estimé que je devais l’apporter à Dallas. Ils avaient besoin de cette énergie, de cette présence défensive et de cette voix dans le vestiaire, de la présence d’un vétéran. Je suis enthousiaste et je pense que c’est ce qui a fait la différence. »