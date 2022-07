Donte DiVincenzo soulagé de rebondir aux Warriors

Entre sa blessure à la cheville, son retour difficile avec Milwaukee suivi de son transfert lors de la « trade deadline » et sa fin d’exercice difficile à Sacramento, Donte DiVincenzo a vécu une saison chaotique, la pire de sa carrière.

Autant dire qu’il n’abordait pas l’été dans les meilleures conditions. Après avoir trouvé chaussure à son pied à Golden State, où il s’est engagé sur deux ans pour 9.2 millions de dollars, l’arrière est revenu sur les différentes étapes de sa première expérience de la free agency.

« C’était stressant, je ne vais pas mentir. J’appelais mon agent : « Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’on fait ? », s’est-il remémoré.

Les coups de fil de Stephen Curry et Draymond Green

Il se trouve que son profil reste prisé et que la situation a rapidement évolué favorablement avec la proposition des Warriors. Dans la foulée, les coups de fil de Draymond Green et Stephen Curry ont forcément pesé dans la balance.

« C’était deux types de conversations différentes », a-t-il poursuivi, avec un Draymond Green qui lui a parlé « franchement », et Stephen Curry qu’il décrit comme « la personne la plus gentille du monde, donc tout était bien ».

Golden State cochait forcément toutes les cases, avec l’opportunité d’évoluer chez le champion en titre, avec une structure étoffée pour l’accompagner à retrouver son meilleur niveau, et une belle carte à jouer sur le plan du jeu.

« Je me suis éloigné des chiffres, des dollars et de tout le reste et j’étais plus concentré sur ce qui est le mieux pour Donte, ce qui est le mieux pour moi à l’avenir. J’en reviens à la culture et à l’environnement, et je pense que c’est quelque chose dont je veux faire partie et c’est ce que je suis. Je n’ai pas besoin de changer pour m’intégrer », a-t-il ajouté.

Nul doute que son intégration sera facilitée par le talent qui l’entourera et fera en sorte que le jeu s’ouvre davantage à lui, comme c’était le cas à Milwaukee.