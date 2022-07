Donte DiVincenzo file chez les Warriors

Orphelins de Gary Payton II, Otto Porter Jr, Juan Toscano-Anderson et Nemanja Bjelica, les Warriors se consolent en enrôlant Donte DiVincenzo. Montant du contrat : 9.3 millions de dollars sur deux ans, avec la deuxième année en « player option ».

Une jolie prise de la part des champions en titre, qui tenteront de relancer ce jeune arrière (25 ans) en perte de vitesse depuis sa blessure avec les Bucks au printemps 2021. À une époque où il était au sommet de sa forme, tournant à 10.4 points, 5.8 rebonds, 3.1 passes et 1.1 interception de moyenne (38% à 3-pts) avec Milwaukee.

Ensuite, toujours dans le Wisconsin puis chez les Kings (qui l’ont laissé libre), Donte DiVincenzo a peiné à reprendre le fil de sa carrière, mais sa présence ne sera pas de trop sur le banc de Golden State. Il faut dire que, en plus de ses qualités en attaque et en défense sur un parquet, « DDV » ne manque pas d’expérience, car il sait comment gagner. En témoigne son palmarès : double champion NCAA, champion NBA et MOP du Final Four NCAA. Rien que ça.

À San Francisco, il devrait ainsi combler le vide laissé par le départ de la paire Payton II/Porter Jr. sur les extérieurs.