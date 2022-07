Scottie Lewis se casse la jambe à l’entraînement

Pas de Summer League pour le pauvre Scottie Lewis. L’arrière au bout de la rotation des Hornets s’est cassé la jambe gauche à l’entraînement, en préparation de la ligue estivale. Il vient de subir, dans un centre médical de Las Vegas, une opération de la partie inférieure de sa jambe, sans qu’on sache s’il s’agit du tibia ou du fibula. Opération qui, selon sa franchise, s’est bien déroulée. Aucune date de retour n’a été avancée.

Après deux années à l’université de Florida, le joueur de 22 ans avait été drafté par les Hornets en 2021 en fin de second tour (56e place) et n’a quasiment pas joué de sa saison rookie : deux apparitions et sept minutes au total.

Il a en revanche pu s’exprimer davantage avec l’équipe G League affiliée aux Hornets, le Greensboro Swarm, pour une trentaine de matches disputés et des moyennes de 12 points, 3 rebonds et 2 passes en 30 minutes. Lors de la Draft Combine 2021, il était considéré comme le jeune espoir le plus rapide de tous.