Bradley Beal : « Je crois qu’on peut gagner à D.C. »

Il n’a disputé les playoffs qu’à une reprise ces quatre dernières années mais il continue d’y croire. Bradley Beal ne s’est pas ré-engagé avec les Wizards que pour la somme astronomique qui l’attend, 251 millions de dollars sur cinq ans soit plus de 50 millions annuels. « Je veux gagner un titre et je veux le faire ici. Je crois qu’on peut gagner à D.C », justifie-t-il aussi.

En l’état, cela n’en prend pas vraiment le chemin. Son équipe n’a pas terminé une saison dans le positif depuis l’exercice 2017-2018. Et hormis une belle fin d’année 2021 avec son compagnon de l’époque, Russell Westbrook, jusqu’au premier tour des playoffs, Bradley Beal n’a pas vraiment eu de quoi s’enthousiasmer ces derniers temps.

Le temps où l’équipe de la capitale, menée par John Wall, enchaînait les qualifications en demi-finale de conférence (2014, 2015 et 2017) semble déjà lointain. Depuis, la franchise n’a pas vraiment été en mesure d’attirer de gros noms sur le marché de la « free agency ».

Washington peut donc se féliciter de pouvoir au moins garder son meilleur représentant. « On parle de l’un des ‘free agents’ les plus convoités du marché qui re-signe avec les Wizards, qui s’engage par rapport à ce en quoi il croit, que nous pouvons gagner ici », affiche le GM Tommy Sheppard.

La saison prochaine, l’arrière fera pour la première fois équipe avec Kristaps Porzingis en étant entouré d’une armée de jeunes joueurs qui ont montré leurs qualités la saison passée (Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Deni Avdija, Corey Kispert et Daniel Gafford…) en plus de quelques nouvelles têtes (Monte Morris et Will Barton). De quoi au moins jouer les playoffs mais, a priori, pas beaucoup plus.

« On fait tout ce qu’on peut pour obtenir le bon mélange. On est à un ‘free agent’ près. On cherche toujours à savoir comment on peut s’améliorer. Tommy a reçu le feu vert et je n’ai dit non à rien. Je veux gagner », affiche l’ambitieux propriétaire Ted Leonsis.

Son meilleur joueur, Bradley Beal, qui fait l’objet d’une clause de non-transfert, assume sa décision d’essayer de remporter le titre à Washington, ce qui serait bien plus satisfaisant que de monter ou rejoindre une « super team » ailleurs.

« Tu as prouvé que tous les sceptiques avaient tort. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça marche et tu l’as fait. Cela signifierait tout pour moi, en rêve l’arrière. Cela signifierait plus que de partir et de jouer avec quatre All-Stars. Après en avoir discuté avec des gars qui l’ont fait, je me suis dit que ce n’était pas toujours génial. Ce n’est pas toujours drôle. Ce n’est pas toujours ce qu’on imagine. »