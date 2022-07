Draymond Green est fan de la signature de Donte DiVincenzo

Sans trop de surprise, les Warriors ont perdu plusieurs éléments-clés de leur rotation cet été. À tour de rôle, ce sont ainsi Gary Payton II (Blazers), Otto Porter Jr. (Raptors), Damion Lee (Suns) et Nemanja Bjelica (Fenerbahçe) qui ont quitté San Francisco depuis l’ouverture de la free agency.

Dans le rouge financièrement, les dirigeants de Golden State ne pouvaient évidemment pas conserver tous leurs joueurs, privilégiant néanmoins Kevon Looney, alors qu’il faudra se pencher bientôt sur les prolongations de Jordan Poole et Andrew Wiggins.

Pour compenser ces différentes pertes, les « Dubs » compteront d’abord sur les progressions en interne de plusieurs de leurs jeunes (James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody). Ils s’appuieront en prime sur l’arrivée du revanchard Donte DiVincenzo, leur principale recrue estivale avec le rookie Patrick Baldwin Jr. (28e choix de la Draft 2022).

Le remplaçant de Gary Payton II

Une signature plutôt inattendue, mais pour le moins intelligente, afin de remplacer Gary Payton II dans la rotation de Steve Kerr. Et Draymond Green approuve totalement le choix de ses dirigeants.

« Les Warriors ont signé Donte [DiVincenzo], ce qui est selon moi une superbe prise », estime l’intérieur All-Star. « Stephen [Curry] et moi comprenons à quel point cette acquisition est importante. Avec le départ de [Gary Payton II], vous récupérez là un autre extérieur qui peut défendre. »

D’autant que Donte DiVincenzo, en plus de pouvoir défendre efficacement sur les meneurs et les arrières, peut également dégainer avec efficacité de loin. En témoignent ses 38% de réussite à 3-pts (en 5 tentatives de moyenne), affichés lors de sa dernière saison pleine disputée avec les Bucks (2020/21).

« Donte [DiVincenzo] peut shooter et je pense qu’il va avoir plus de tirs ouverts chez nous qu’il n’en a jamais eu, ça va être incroyable », ajoute le Défenseur de l’année 2017. « Il aura l’opportunité de montrer ses qualités athlétiques, je pense que ce sera très bien pour Donte mais aussi pour nous, donc je suis absolument ravi de cette signature. »

Un champion chez les champions

Autre qualité importante aux yeux de Draymond Green : Donte DiVincenzo sait comment gagner. Il faut dire qu’en plus d’avoir terminé champion NBA avec les Bucks en 2021, il a également été deux fois champion NCAA (2016, 2018) et MOP du Final Four en 2018 avec Villanova.

« C’est un gars qui sait comment jouer un basket qui gagne », poursuit justement le quadruple champion NBA. « Il vient des Bucks, il a passé plusieurs années là-bas, même s’il a joué récemment chez les Kings. C’est un champion, donc je suis très heureux de son arrivée. J’ai trouvé que c’était un ajustement incroyable de notre part et je pense qu’il nous aidera énormément. »

Signé pour deux ans et 9.3 millions de dollars (avec une « player option » pour la saison 2023/24), Donte DiVincenzo tournait à 9.0 points, 4.0 rebonds, 2.8 passes et 1.1 interception par rencontre en 2021/22. Chez les « Dubs », il sera amené à faire souffler Klay Thompson, Andrew Wiggins voire Stephen Curry en 2022/23.