Après une semaine de free agency, c’est peu dire que les Warriors se sont montrés calmes sur le marché. Pour l’heure, ils n’ont effectivement recruté que Donte DiVincenzo (Kings) et le rookie Patrick Baldwin Jr. Dans le même temps, quatre de leurs joueurs sont partis (Gary Payton II, Otto Porter Jr, Damion Lee et Nemanja Bjelica), affaiblissant quelque peu la rotation de Steve Kerr.

En revanche, les champions en titre sont parvenus à re-signer Kevon Looney pour trois années de plus. Ce n’était pourtant pas une mince affaire, quand on se souvient qu’il faisait partie des pivots les plus convoités de l’intersaison, mais une offre de près de 26 millions de dollars l’a convaincu de prolonger l’aventure à Golden State.

Pour le plus grand bonheur de Joe Lacob, le propriétaire majoritaire des « Dubs ».

« C’était notre priorité, honnêtement », avoue-t-il pour commencer. « Il est l’un des nôtres, nous avons estimé que nous devions le ramener. Déjà, il a fait du super boulot. Ensuite, il est dans la catégorie des joueurs qui sont là [depuis longtemps], sept ans maintenant. Il est l’un des joueurs les plus fidèles de la ligue actuellement, les gens ne restent pas si longtemps dans une équipe aujourd’hui. »

Avec une doublette Kevon Looney — James Wiseman, les Warriors semblent désormais suffisamment armés au poste 5 afin de viser le doublé. À condition, bien évidemment, que le 2e choix de la Draft 2020 puisse enfin jouer sans pépins physiques…

« Avec le retour de James Wiseman, [le poste de pivot] a fière allure », ajoute ainsi Joe Lacob. « Nous sommes incroyablement excités, mais vous ne pouvez pas avoir qu’un seul pivot. Et d’ici à ce que James rejoue réellement, je ne pense pas que nous puissions démarrer la saison sans [Kevon] Looney. »

Des départs regrettables, mais logiques

C’est donc une free agency assez mitigée livrée par les « Dubs », en mesure de re-signer leur priorité Kevon Looney, mais dans l’incapacité de prolonger les Gary Payton II, Otto Porter Jr, Damion Lee et autres Nemanja Bjelica.

« Je n’étais pas vraiment optimiste à l’ouverture de la free agency sur le fait que nous puissions retenir tous ces gars », reconnaît un Joe Lacob réaliste. « Nous pensions pouvoir en conserver un ou deux, mais ça ne s’est pas passé de la sorte. Ça a même été pire que prévu pour nous… »

Et ce sont visiblement les départs de Gary Payton II et Otto Porter Jr. qui ont le plus peiné le grand patron de Golden State.

« Comme Gary Payton II a vécu une belle année, il était très peu probable que nous puissions le re-signer s’il recevait une grosse offre, peu importe à quel point nous l’aimons », déclare-t-il dans un premier temps. « Et nous l’aimons beaucoup. Mais il a reçu une offre plus importante que ce que nous imaginions. Bien plus grande. Et je ne dis pas qu’il ne la mérite pas ou qu’il ne la vaut pas. Mais c’était une offre conséquente et nous ne pouvions pas nous permettre de nous aligner dessus. »

Puis Joe Lacob a évoqué le cas Otto Porter Jr. : « Il a aussi connu une superbe saison chez nous. Je ne dis pas non plus qu’il ne mérite pas ce qu’il a reçu, car il le mérite. Mais s’il obtenait une telle offre, nous savions que ça poserait problème. Et c’est ce qui s’est passé. D’une certaine façon, ces joueurs ont vraiment bien joué, ils se sont avérés plus précieux [qu’imaginé] et nous les avons rendus plus précieux [que jamais]. Malheureusement, dans une telle situation, ils doivent passer à autre chose et nous devons ramener d’autres gars. »