Comment les Warriors ont remplacé Gary Payton II par Donte DiVincenzo

Qui aurait pu penser, il y a quelques semaines encore, que Gary Payton II allait quitter Golden State et que, dans le même temps, Donte DiVincenzo ne resterait pas à Sacramento ? En effet, tout semblait indiquer que les deux joueurs allaient poursuivre leurs aventures en Californie, chacun dans sa ville.

Mais le mariage entre DiVincenzo et les Kings a vite tourné au divorce, alors que les seconds avaient insisté pendant de longs mois pour le faire venir. Puis Payton II, dont tout le monde attendait une prolongation à Golden State, a finalement signé à Portland.

Quand trop, c’est trop

C’est l’argument financier qui a fait la différence. Les Warriors, qui viennent de gagner le titre, n’étaient pas effrayés par leurs très lourdes finances. Mais à un moment, malgré les succès sur le plan sportif, le propriétaire Joe Lacob a dit « stop ».

Voilà pourquoi la franchise n’a pu proposer qu’une « taxpayer mid-level » de 6.4 millions de dollars par saison à son arrière. Les Blazers ont dégainé une offre supérieure, avec 8 millions par an. La différence (1.6 million) peut sembler très superficielle, mais comme les Warriors sont dans le rouge, cela se transforme ensuite en 15 millions de dollars de taxe !

Les dirigeants ont donc reculé, ce qui a semble-t-il peiné plusieurs personnes au sein de la franchise d’après The Athletic. Stephen Curry et Draymond Green auraient aussi tenté de convaincre leur coéquipier de rester dans la Baie, en vain.

DiVincenzo s’offre une année pour convaincre chez le champion

La mission des Warriors était alors double : conserver Kevon Looney et trouver un remplaçant à Gary Payton II. Pour cela, ils ont prolongé leur pivot pour 25.5 millions de dollars sur trois ans, c’est-à-dire bien moins que d’autres intérieurs durant cette intersaison. Toujours sur trois saisons, Ivica Zubac touchera 33 millions aux Clippers quand Marvin Bagley III monte à 37 millions du côté de Detroit.

De plus, la dernière année du contrat de Looney n’est garantie qu’à hauteur de 3 millions. Les Warriors ont ainsi un peu de flexibilité quand il faudra négocier avec James Wiseman, quand ce dernier sera libre en 2024.

Enfin, Donte DiVincenzo s’est retrouvé parmi les cibles de la franchise. L’ancien de Milwaukee allait sans doute pouvoir signer pour une « taxpayer mid-level » à 6.4 millions ailleurs, ce qui était trop cher pour les Warriors. Pourquoi ? Parce qu’ils voulaient aussi intégrer Ryan Rollins et avaient par conséquent besoin d’une partie de cette somme pour signer leur rookie, acheté deux millions de dollars le soir de la Draft. Ils ont donc proposé 9.3 millions sur deux ans à DiVincenzo, avec une deuxième année en option (4.8 millions).

Comme ça, tout le monde est gagnant. Les Warriors ont leur arrière en sortie de banc, et le joueur, qui arrive dans une grande et ambitieuse équipe, pourra toujours tester le marché en 2023 et toucher bien plus s’il est performant durant l’exercice 2022/2023.