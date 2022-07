Saddiq Bey veut affirmer sa place de leader aux Pistons

Avec le départ de Jerami Grant, les cartes vont être redistribuées, et Saddiq Bey compte bien prendre sa part. Aux côtés de Cade Cunningham, après deux premières saisons solides en NBA, l’ailier devrait monter en grade au niveau du leadership la saison prochaine.

La Summer League lui permet de montrer son implication puisqu’il est à Las Vegas et qu’il participe aux séances d’entraînement. Il était là pour voir le trio Ivey-Hayes-Stewart arracher une première victoire face à Portland cette nuit et semble prêt à endosser un rôle plus important en 2022-2023.

« C’est plus de responsabilités déjà parce que c’est une année de plus à mon actif. Nous avons beaucoup de jeunes gars et je sens que c’est une responsabilité pour moi d’être un leader dans l’équipe », a-t-il déclaré en marge du match. « Chaque année d’expérience que vous obtenez vous aide simplement à avoir plus de sagesse dans le jeu. Je ne ferais pas mon devoir de leader si je ne transmettais pas ça aux autres. Pour moi, il s’agit de savoir comment je peux aider les autres à savoir ce que nous faisons, en attaque, en défense, à la fin des matchs. Nous ne formons qu’un. Si nous savons tous ce que nous sommes censés faire, nous avons de meilleures chances de gagner ».

Beaucoup d’ambition pour sa troisième année en NBA

En plus d’accompagner l’un des effectifs les plus jeunes de la ligue, Saddiq Bey entend également franchir un cap au niveau individuel, à essayer de gommer ses failles au maximum pour être toujours plus efficace.

« Continuer à être un scoreur sur les trois niveaux, et même peut-être au delà, à quatre niveaux, au delà de la ligne à 3-points, derrière « la ligne à 4-points », pour étirer davantage le terrain. Être aussi polyvalent que possible. Être capable de jouer à n’importe quelle position, d’être partout sur le terrain, ne pas avoir de faiblesses. Chaque évolution consiste à être le plus complet possible dans tous les domaines », a-t-il ajouté.

Il s’apprête aussi à partager le leadership avec Cade Cunningham qui aura également à cœur de poursuivre sa montée en puissance. Leur entente s’annonce des plus cordiales même si Saddiq Bey garde d’abord à l’esprit la notion de collectif.

« Nous parlons beaucoup ensemble tous les jours. Nous sommes vraiment proches, à tel point que nous nous comprenons bien sur le terrain. Mais au bout du compte, il ne s’agit pas de lui et moi, mais de ce que nous pouvons faire avec l’expérience que nous avons pour aider notre équipe », a-t-il conclu.