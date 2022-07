NBA 2K23 | Quelles différences entre les quatre éditions ?

Après la Draft et l’ouverture de la « Free agency », c’est traditionnellement au tour de NBA 2K d’occuper l’espace médiatique. Les annonces se multiplient et après avoir dévoilé l’édition Michael Jordan et sa couverture pour la version 2K23, ce sont l’ensemble des éditions qui ont été présentées. Elles seront au nombre de quatre, pour une gamme de prix allant de 59,99 à 149,99 euros.

Le prix de l’édition Standard évolue en fonction de la plate-forme : 59,99 euros pour la Nintendo Switch et PC (via Steam), 69,99 euros sur PS4 et Xbox One et 79,99 euros sur PS5 et Xbox Series X|S. Comme son nom l’indique, c’est l’édition de base.

L’édition cross-gen appelée Numérique Deluxe sera disponible à 84,99 euros. Elle permettra donc aux joueurs d’accéder à l’édition Standard sur deux génération de consoles (PS4 et PS5 par exemple), et il y a de nombreux bonus : 10 000 points MyTEAM, 10 jetons MyTEAM, 23 Packs Promo MyTEAM, joueurs présents sur les jaquettes : Devin Booker Saphir, Michael Jordan Rubis; Pack d’options Agent Libre; Chaussure Jordan Diamant et Pack MyTEAM Coach Rubis. Pour le mode Ma CARRIÈRE : six types de boots pour des compétences Ma CARRIÈRE ; trois types de boots Gatorade; deux heures Double XP; quatre t-shirts Ma CARRIÈRE ; sac à dos ; skateboard personnalisé et manchons.

Le League Pass s’invite dans le jeu

L’Édition Michael Jordan sera vendue à 99,99 euros, avec en bonus 100 000 VC et le contenu supplémentaire MyTEAM et Ma CARRIÈRE compris dans l’Édition Numérique Deluxe.

Enfin, NBA 2K a innové pour la dernière édition à 149,99 euros baptisée Championnat qui comprendra un abonnement de 12 mois au NBA League Pass ! Ce qui signifie, grosso modo, que l’abonnement revient à environ 50 euros. Après l’achat, et l’enregistrement du jeu, on reçoit le code League Pass par email.

Prévue en série limitée, l’édition sera également assortie de son lot de bonus : 10% Boost XP pour la progression de la Saison MyTEAM et Ma CARRIÈRE, un Go-Kart exclusif sur le thème de de Michael Jordan ainsi que les 100 000 VC et contenus MyTEAM et Ma CARRIÈRE supplémentaires. Une version limitée d’une édition WNBA verra aussi le jour sur le territoire nord-américain.

Rendez-vous le 9 septembre prochain pour la sortie mondiale du jeu sur toutes les plateformes. Les pré-commandes sont ouvertes depuis le 7 juillet.