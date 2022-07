Le NBA League Pass débarque dans NBA 2K23

Michael Jordan sera sur les jaquettes des éditions NBA 2K23 Édition Michael Jordan et la version ultra-premium NBA 2K23 Édition Championnat. Pour célébrer le plus célèbre des numéros 23, on trouvera des défis à réaliser sous le nom de Jordan Challenge avec 15 moments iconiques sa carrière à reproduire. On y retrouve les dix challenges originaux de NBA 2K11, entièrement recréés à partir de zéro et remis au goût du jour, ainsi que cinq nouveaux moments iconiques.

Autre nouveauté présente dans l’édition Championnat (ou Championship), l’intégration d’un abonnement de 12 mois au NBA League Pass ! L’éditeur précise que l’offre sera disponible uniquement pour l’achat de l’Édition Championnat NBA 2K23, à un tarif qu’on imagine supérieur à 100 euros, et sans doute proche des 150 euros. L’Édition Championnat (numérique) sera uniquement disponible en précommande. L’Édition Championnat (physique) sera disponible dans certaines régions et auprès de certains revendeurs dans la limite des stocks disponibles.

Ce ne sera pas disponible sur la console Nintendo Switch, et le code NBA League Pass sera envoyé à l’adresse email associée au compte NBA 2K avec lequel le contenu bonus de l’Édition Championnat a été obtenu, et ce dans les 5 jours suivant l’achat. Ce ne sera pas avant le 27 septembre 2022, et il doit être utilisé avant le 31 décembre 2022. Le NBA League Pass sera valable pendant 12 mois à compter de la date d’achat. Attention, il se renouvelle automatiquement tous les ans, sauf si annulation avant la date de renouvellement.