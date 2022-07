Jalen Smith a fait le choix du coeur

Alors que le début de sa carrière avait pris un tournant assez inquiétant, Jalen Smith a su bien rebondir chez les Pacers.

Pour rappel, l’intérieur avait été choisi en 10e position à la Draft 2020 par les Suns, un peu à la surprise générale. Dans l’Arizona, il n’a jamais vraiment eu sa chance, tombant rapidement dans l’oubli au sein d’une équipe qui jouait les premiers rôles de la conférence Ouest.

Finalement, après une saison et demi à Phoenix, Jalen Smith a été transféré chez les Pacers en février dernier, en échange de Torrey Craig, après que les Suns aient décliné la « team option » dont ils disposaient sur la troisième année de son contrat rookie.

Dans l’Indiana, où les Pacers se séparaient de Domantas Sabonis pour préparer leur reconstruction, l’ancien pensionnaire de la fac’ de Maryland a ensuite pu retrouver des couleurs : 13.4 points et 7.6 rebonds en 22 matches. à tel point qu’il n’envisageait pas de jouer ailleurs, même pour une revalorisation salariale conséquente.

« En fin de compte, ma décision ne reposait pas sur le facteur financier« , expliquait le joueur de 22 ans, qui a prolongé il y a quelques jours pour trois ans et 15 millions de dollars. « J’ai choisi de tabler sur mon futur plutôt que sur une gratification financière. J’ai pris la meilleure décision possible, dans un environnement familier où je peux grandir, où je connais le système. »

Le futur poste 4 titulaire des Pacers

Heureux avec les Pacers, après une première expérience compliquée chez les finalistes 2021, Jalen Smith a donc fait le choix du cœur, plutôt que de céder à la tentation d’un gros chèque dans un autre club.

« Il était courtisé, croyez-moi. Nous n’étions pas seuls sur le dossier. Et ces équipes, très honnêtement, lui offraient bien plus d’argent que nous« , confirmait Kevin Pritchard, le président de la franchise. « Mais je n’étais pas franchement surpris qu’il reste chez nous. La première fois qu’il est venu dans mon bureau après le transfert, j’ai su qu’il avait ce quelque chose qui le rendait spécial. Avec lui, je voyais une opportunité de s’ancrer ici et d’avoir une longue carrière. »

Pour Rick Carlisle, son jeune intérieur, qu’il compte titulariser au poste 4 la saison prochaine, a tout simplement retrouvé le plaisir de jouer dans l’Indiana.

« Après la saison, je suis allé diner avec Jalen et sa famille, dans la région de Baltimore. Une des premières choses que ses parents m’ont dit, c’est qu’ils étaient heureux de voir à nouveau un sourire sur le visage de leur fils. L’Indiana l’a accueilli chaleureusement« , déclarait le coach des Pacers, qui a joué un rôle central dans la décision du joueur.

« Il m’a donné une opportunité et c’est ce qui a fait la différence pour moi, au moment de prendre ma décision« , ajoutait un Jalen Smith reconnaissant. « Il aurait pu me laisser au bout du banc, mais il m’a donné une chance et je l’ai saisie. »