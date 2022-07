Vlatko Cancar rempile pour trois ans à Denver

Les Nuggets continuent de renforcer leur banc, puisque Vlatko Cancar vient de prolonger pour trois ans avec la franchise du Colorado, à un montant encore inconnu. La troisième année de son contrat sera en tout cas une « team option », annonce son agent.

À 25 ans, le Slovène sera donc sous contrat garanti avec Denver jusqu’en 2024 et il sera une nouvelle fois appelé à jouer les doublures de la paire Michael Porter Jr. – Aaron Gordon. La saison dernière, il tournait à 4.1 points, 2.1 rebonds et 1.1 passe de moyenne, en 15 matchs et 12 minutes de jeu.