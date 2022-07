Les Nets prolongent Kessler Edwards

Après Royce O’Neale puis T.J. Warren, les Nets continuent de blinder le poste d’ailier dans la perspective du possible départ de Kevin Durant. Ils viennent de resigner le jeune Kessler Edwards pour un bail de plusieurs années. Selon Spotrac, il s’agit d’un contrat de deux ans avec une première saison garantie, l’an prochain, à hauteur d’1,6 million de dollars, et d’une seconde en option pour le club.

Les New-yorkais semblent donc croire au développement du joueur de 21 ans, drafté au second tour l’année passée (44e choix), qui disputera la Summer League de Las Vegas. L’ancien étudiant des Waves de Pepperdine a été l’un des grands gagnants de la blessure de Kevin Durant et des absences liées au Covid la saison passée.

Complétement écarté de la rotation de Steve Nash pour démarrer, l’ailier a fini par l’intégrer pour jouer un peu moins de 50 matches, dont près de la moitié comme titulaire. Sur ces séquences, il a montré qu’il avait le potentiel pour devenir ce joueur « 3&D » si recherché au sein de la ligue, même s’il a terminé avec des pourcentages un peu trop bas (6 points à 41% aux tirs dont 35% de loin).

« On sait qu’il était adroit à l’université (en référence à ses 40% de réussite en deux années de cursus). J’ai l’impression qu’il a affiné sa mécanique. C’est ce que je vois. Il avait un geste assez marqué et il semble maintenant l’avoir vraiment épuré. Le plus important est qu’il a l’air confiant », avait lâché son coach, en janvier dernier.