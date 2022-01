Malgré des « picks » très bas, on peut dire que les Nets ont eu le nez fin lors de la dernière Draft. Avec Cam Thomas à la 27e place, ils ont récupéré un arrière à fort potentiel offensif. Avec Day’Ron Sharpe à la 29e position, un intérieur qui montre déjà ses facilités sous le cercle. Arrive ensuite le 44e sélectionné : Kessler Edwards.

Ce dernier, à l’instar de Day’Ron Sharpe, a vu son temps de jeu augmenter considérablement ces derniers temps. Il a profité des nombreuses absences liées à la reprise de l’épidémie de Covid pour être sollicité sur trois matches à la mi-décembre, alors qu’il n’avait fait que deux apparitions avant cela. L’ailier avait tourné à près de 12 points et 7 rebonds de moyenne sur cette première séquence.

Depuis dix jours, après une nouvelle période d’inactivité, le rookie est de nouveau mobilisé par Steve Nash. Face aux Pelicans ce week-end, il a signé l’un de ses meilleurs matches de l’année avec 16 points et 6 rebonds.

« C’est juste très chouette, ce long périple plein de surprises. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Je commence enfin à avoir un rythme, à savoir ce qu’il faut faire et ce qui va se passer », décrivait le joueur de 21 ans, à la sortie de cette rencontre.

Il faut dire qu’en étant sélectionné si bas, eten évoluant sur des postes déjà bien occupés chez les Nets (Kevin Durant, Joe Harris…), le titulaire de l’un des deux « two-way contract » de l’équipe pouvait ne pas s’attendre à récupérer beaucoup de minutes dès sa première année.

Une mécanique de tir épurée

Mais l’ancien étudiant des Waves de Pepperdine marque des points grâce à deux qualités : son adresse longue distance et sa défense. « On sait qu’il était adroit à l’université », note Steve Nash, en référence à ses 40% de réussite en deux années de cursus. « J’ai l’impression qu’il a affiné sa mécanique. C’est ce que je vois. Il avait un geste assez marqué et il semble maintenant l’avoir vraiment épuré. Le plus important est qu’il a l’air confiant. »

Son rookie n’a peut-être pas la plus belle mécanique de la ligue, mais il affiche un très bon 42% de réussite à 3-points après une dizaine de matches disputés cette saison, avec près de trois tentatives par rencontre.

Beaucoup plus discret offensivement que son homologue Cam Thomas, dans les initiatives, il affiche de l’autre côté du terrain de bonnes dispositions grâce à ses longs bras. En témoigne sa défense sur Brandon Ingram, limité à 22 points à 8/21 aux tirs lors de son passage sur le parquet des Nets.

Assiste-on à l’émergence d’un « 3&D » dont la ligue raffole ? Les prochaines semaines devraient pouvoir le dire car en l’absence de Kevin Durant, Kessler Edwards a de bonnes chances de garder sa place dans la rotation.