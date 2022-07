T.J. Warren se relance chez les Nets

Si l’incertitude règne toujours autant autour des cas Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets doivent tout de même penser à préparer la saison prochaine. En ce sens, ils sont parvenus à boucler la signature de T.J. Warren pour un an, à un montant qui n’a pas encore été annoncé.

Un vrai pari tenté par les dirigeants de Brooklyn, car l’ailier de bientôt 29 ans n’a plus joué un match officiel depuis le mois de décembre 2020. À l’époque, il sortait d’ailleurs d’un passage incroyable dans la « bulle » d’Orlando avec les Pacers : 26.6 points, 6.3 rebonds, 2.4 passes et 1.7 interception de moyenne, à 54% aux tirs, 48% à 3-pts et 92% aux lancers-francs !

Ensuite, T.J. Warren s’est blessé au pied droit (voûte plantaire) et surtout au pied gauche (double fracture de fatigue). D’où cette absence (très) longue durée, qui ne l’a cependant pas empêché de figurer sur les tablettes du Heat et des Nets, donc. Où il tentera maintenant de relancer sa carrière, sans savoir toutefois à quoi ressemblera l’effectif new-yorkais en 2022/23…