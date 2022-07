Les Blazers vont couper Eric Bledsoe

Arrivé à Portland début février, dans le transfert de Norman Powell et Robert Covington vers les Clippers, Eric Bledsoe n’aura finalement pas joué une seule rencontre avec les Blazers.

Une blessure au tendon d’Achille gauche explique son absence pour la fin de saison et, si on peut parler au futur, c’est parce qu’il ne restera pas dans l’Oregon nous apprend The Athletic.

Bledsoe (32 ans) va en effet être coupé par la franchise de Portland, qui va ainsi faire des économies. Car sa dernière année de contrat à 19.4 millions de dollars n’était que partiellement garantie, à hauteur de 3.9 millions. Les Blazers vont donc le libérer prochainement pour éviter de payer presque 20 millions de dollars.

En perte de vitesse depuis deux saisons et son départ de Milwaukee, l’ancien meneur de jeu de Phoenix devrait tout de même être courtisé par plusieurs équipes.

Pourquoi pas par les Spurs par exemple, qui n’ont plus de meneur titulaire depuis le départ de Dejounte Murray…