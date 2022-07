La MB.01 UFO Low dans un blanc éclatant

Puma a mis les petits plats dans les grands pour LaMelo Ball cette saison avec la MB.01, première chaussure signature du meneur des Hornets, puis la promotion récente de sa version Low, la MB.01 UFO Lo.

Déjà déclinée en plusieurs coloris, celle-ci se présente cette fois avec un blanc immaculé. Le modèle baptisé « Triple white » est donc entièrement blanc, avec des finitions en gris sur la languette, l’inscription « Not from here » et le motif de la marque à l’avant de la chaussure.

La MB.01 UFO Lo « Triple white » sortira le 15 juillet aux Etats-Unis au prix de 120 dollars en tailles adultes.

(Via SneakerNews)

