LaMelo Ball redécolle avec la version basse de sa MB.01

Pour la MB.01, première chaussure signature de LaMelo Ball, Puma avait voulu exprimer la singularité du meneur de Charlotte en l’imaginant venir d’une autre planète, avec les slogans « Rare » ou « Not from here ».

Pour la version Low de la MB.01, baptisée MB.01 UFO Lo, on reste donc sur le même thème avec l’esprit « UFO » symbolisé par une soucoupe volante dirigée par LaMelo Ball sur la languette. Le reste de la paire est sensiblement similaire à la MB.01, en version plus basse.

Avec les premiers clichés, l’insider Nick DePaula a indiqué la date de sortie de ce nouveau modèle : le 16 juin.

(Via Nick DePaula)

