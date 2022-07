Luka Doncic en balade de santé face à la Suède

Auteur de 12 des 21 premiers points de son équipe, Luka Doncic pouvait sourire après un passage aux lancers. Le public suédois de la Hovet Arena, soit 8 500 fans, s’en est donné à coeur-joie en hurlant un chant bien connu « Overrated, overrated » (sur-estimé, sur-estimé, en VF) !

Parmi eux, Dirk Nowitzki (de passage au pays de son épouse) s’est lui aussi amusé à huer son successeur chez les Mavs. Mais ce dernier n’en a eu cure puisqu’il a fini à 31 points à 10/20 aux tirs, plus 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions pour une évaluation magistrale à 32 points. Et la victoire bien sûr (84-81).

Grâce aux 52 points, 18 rebonds et 16 passes décisives délivrés lors des deux derniers matchs de qualification par son petit génie, la Slovénie finit deuxième de son groupe C, à 4 victoires en 6 matchs. Mission accomplie !

Prochaine étape en août pour la deuxième phase de qualifications.

Crédits photo : FIBA