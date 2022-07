Débuts compliqués pour Nikola Jovic avec Miami

Dix jours après avoir été sélectionné en 27e position de la Draft 2022, Nikola Jovic effectuait (déjà) ses débuts avec le Heat. Des débuts qui ont eu lieu à l’occasion d’un match de summer league, largement perdu (-34) face aux Lakers.

« Nous n’avons simplement pas réussi à trouver un bon rythme. Toute l’équipe était en quelque sorte éteinte », jugeait d’ailleurs l’ailier de 19 ans, après coup.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première sortie du Serbe sous ses nouvelles couleurs ne restera pas non plus dans les annales, à titre individuel. En 20 minutes de jeu, il a ainsi terminé la rencontre avec seulement 3 points et 3 rebonds au compteur (à 1/6 au shoot).

« J’ai raté quelques tirs, mais je pense que tout allait bien défensivement », tempérait-il pourtant, en conférence de presse. « Pour l’instant, je ne sais pas encore exactement où sont mes positions préférentielles, mais nous continuons d’apprendre pour comprendre là où je m’intègre le mieux. »

Une signature à digérer ?

Rapidement distancés au tableau d’affichage, les joueurs de Miami ne sont jamais parvenus à rivaliser avec leurs homologues de Los Angeles, dans cette première journée de la ligue d’été du « California Classic ». Évidemment, dans le camp floridien, les regards étaient surtout tournés vers Nikola Jovic, le nouveau rookie vedette de la franchise.

Celui-ci a déçu, mais son coach Malik Allen a tenu à le rassurer et à se montrer positif après le match.

« Je sais qu’il voulait mieux jouer, mais je pense que ça bougeait vraiment vite [pour lui] », estimait l’habituel assistant d’Erik Spoelstra. « Je lui ai dit de garder la tête haute. Il était frustré, mais cette phase d’apprentissage va continuer d’être là pour lui. »

Et qui sait, en plus d’être perturbé par ses débuts aux États-Unis, peut-être que Nikola Jovic était aussi perturbé par le fait d’avoir paraphé son tout premier contrat NBA, juste avant la partie. Quelque chose auquel il « n’arrive toujours pas à croire », alors qu’il touchera pas moins de 11.5 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons.

Bonne nouvelle pour l’ancien joueur du Mega Basket : il n’aura pas le temps de trop ressasser cette performance ratée, puisque le Heat rejoue dès ce soir face aux Kings (23 heures).