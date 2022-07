Les adieux de Rudy Gobert à Utah

Un jour, Rudy Gobert aura sans doute son maillot au plafond de la salle du Jazz… Samedi soir, le Français a appris qu’il était transféré aux Wolves en échange de cinq joueurs et de quatre premiers tours de Draft. C’est dire si Gobert a de la valeur en NBA, et il emporte avec lui trois trophées de meilleur défenseur de l’année, trois sélections All-Stars, mais aussi un titre de meilleur contreur de l’année, et un titre de meilleur rebondeur. Sans oublier quatre sélections dans une All-NBA Team et six dans les meilleurs cinq défensifs.

Sélectionné en 27e position de la Draft 2013 et passé par la G-League, il a choisi les réseaux sociaux pour faire ses adieux à sa franchise.

« Utah!!! J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans, mais j’ai été soutenu et adopté dès le premier jour. J’y suis devenu adulte comme homme et comme joueur sous vos yeux, et je vous remercie pour chaque moment passé là-bas. Utah et sa communauté auront toujours une place particulière dans mon coeur. Merci. L’aventure continue… »

Utah!!! I was just a kid from France when i got here 9 years ago… pic.twitter.com/TKmQ6tC4dH — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2022