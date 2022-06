Bobby Portis choisit d’être « free agent »

C’était prévisible mais Bobby Portis a attendu le dernier moment pour faire jouer sa « player option », et ainsi décider d’être free agent. L’ailier-fort des Bucks ne touchait que 4.3 millions de dollars cette saison, et il peut espérer tripler son salaire après avoir privilégié l’aspect sportif il y a un an.

Titulaire à 59 reprises sur 72 matches en raison de l’opération au dos de Brook Lopez, Portis vient de signer sa meilleure saison en carrière, et les Bucks souhaitent évidemment le prolonger avec un contrat sur plusieurs saisons. Ils peuvent lui offrir un contrat de 49 millions sur quatre ans.

Mais ils devront se méfier de la concurrence, et notamment du Heat qui l’aurait dans son viseur si PJ Tucker part aux Sixers.