Intéressés par Dejounte Murray, les Knicks testeraient la cote de Julius Randle…

À l’approche de la free agency, les Knicks sont décidément sur tous les fronts. Hier, on apprenait qu’ils étaient les grandissimes favoris à la signature de Jalen Brunson, le meilleur meneur disponible sur le marché cet été, avant de monter un échange avec les Pistons pour se séparer de Nerlens Noel et Alec Burks.

Aujourd’hui, on apprend qu’ils font partie des équipes intéressées par Dejounte Murray, le meneur All-Star des Spurs, en plus de tester la cote de Julius Randle auprès des autres franchises pour un éventuel transfert. Deux informations rapportées par Marc Stein et The Athletic.

Pour Dejounte Murray, son arrivée ne dépendrait en aucun cas de la signature de Jalen Brunson. En effet, même si le meneur de Dallas venait à signer à « Big Apple », les dirigeants new-yorkais continueraient de tenter leur chance pour récupérer l’actuel leader de San Antonio et ainsi s’offrir un « back-court » new-look. Mais il faudra néanmoins consentir à lâcher plusieurs tours de Draft pour contenter les Spurs.

Pour ce qui est de Julius Randle, mettre en place une telle transaction dès cet été sera tout sauf simple, car l’intérieur All-Star reste sur une saison mi-figue mi-raisin et que son contrat est loin d’être attractif (117 millions de dollars sur quatre ans). Autant dire que New York devra probablement compter sur un retour en force de son joueur pour éventuellement s’en séparer…