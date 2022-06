Une Jordan Why Not .5 aux couleurs… des Dodgers

L’activation de la « Player option » de Russell Westbrook à 47.1 millions de dollars pour la saison prochaine a été accompagnée de la sortie d’un tout nouveau coloris pour sa Jordan Why Not .5. Un modèle qui fait « couleur locale » puisqu’il est habillé façon Dodgers, le club de baseball de la ville de Los Angeles.

Même si aucun détail ne fait explicitement référence à la franchise californienne, on retrouve ce code couleur blanc-bleu-noir avec un modèle principalement blanc doté de finitions en noir et en bleu, sur l’avant de la chaussure et au niveau du talon. Deux logos « Jumpman » et le logo du joueur ressortent par ailleurs en bleu marine.

Le modèle pourrait sortir à la mi-juillet en taille adolescents et adultes. Affaire à suivre !

(Via SneakerNews)

