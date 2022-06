Le père de Klay Thompson met en garde les Warriors

C’est l’une des infos majeures de cette saison 2021-2022 : en remportant un 7e titre de champion NBA, Golden State est devenue la troisième franchise de l’histoire la plus victorieuse, derrière les Lakers et les Celtics (17 titres chacun) et devant les Bulls de l’ère Michael Jordan (six titres).

Avec quatre titres NBA depuis 2015, les Warriors du trio Curry-Thompson-Green forment définitivement une « dynastie ». Et leur hégémonie n’est peut-être pas encore terminée. « Peut-être », car ça dépendra de ce que les dirigeants vont faire comme choix pour les années à venir d’après Mychal Thompson.

L’exemple de Kobe et Shaq… et de Kevin Durant

Selon le père de Klay Thompson, le front-office va devoir être vigilant et faire le maximum pour conserver son trio magique le plus longtemps possible car la fin des dynasties n’est jamais évidente à gérer. L’ancien champion NBA en 1987-1988 a pris pour exemple l’issue des grandes équipes qui ont marqué l’histoire, comme les Bulls, tiraillés par les deux retraites en pleine gloire de Michael Jordan, mais aussi les Lakers de Kobe et Shaq.

« Joe Lacob, Peter Guber et Bob Myers doivent tirer les leçons des Bulls et des Lakers de Kobe et Shaq », a-t-il déclaré. « Ne les séparez pas trop tôt. Les Bulls ont rompu leur noyau dur trop tôt. Ils auraient pu gagner deux autres titres, mais pour une raison quelconque, ils en ont eu assez de gagner des bagues. Shaq et Kobe avaient quelque chose d’unique. Même eux l’ont dit, et l’ont admis, qu’ils n’auraient pas dû se séparer, car ils auraient eu plus de chances de gagner ».

Dans le même ordre d’idée, il a également évoqué le départ de Kevin Durant qui avait voulu prouver qu’il pourrait gagner un titre loin des Warriors et qui s’est pour l’instant cassé les dents. « Il aurait dû rester, parce qu’ils avaient quelque chose en plus ».

Essorer le Big Three jusqu’à sa dernière goutte

Les Warriors ont du pain sur la planche puisqu’ils vont devoir gérer les cas Andrew Wiggins et Jordan Poole mais aussi ceux de « role players » comme Kevon Looney et Gary Payton II, sans oublier le trio Kuminga-Moody-Wiseman, qui représentera l’après Curry-Thompson-Green.

S’il est important d’ajouter du sang neuf à un groupe pour le « régénérer » en quelque sorte, pour Mychal Thompson, en l’état actuel, la meilleure chose pour Golden State serait de parvenir à conserver tout le monde.

« Quand vous avez en main quelque chose d’aussi spécial que les Warriors en ce moment, vous restez ensemble le plus longtemps possible jusqu’à ce que vous aspiriez chaque dernière goutte de carburant possible », a-t-il poursuivi. « Ils feraient mieux de garder cette équipe ensemble, je veux dire tout le monde, pour les prochaines quatre ou cinq prochaines années, et ils pourront gagner plusieurs bagues supplémentaires. Ils sont tellement bons, avec tellement de richesse d’effectif… Parce qu’à mesure que Klay, Steph et Dray vont vieillir, ils auront des jeunes qui vont arriver derrière eux. De cette façon, ils peuvent préserver les minutes de Klay, Draymond et Steph, continuer à les faire jouer et faire en sorte qu’ils soient encore des joueurs de calibre All-Star ».

Sur le papier, l’idée est effectivement séduisante. En pratique, le défi ne sera sans doute pas aussi simple pour les dirigeants des Warriors.