Steve Ballmer s’enflamme pour l’avenir de ses Clippers

Dans le top 5 des favoris des bookmakers pour 2023, dès le lendemain du sacre des Warriors, on trouvait une équipe qui n’a même pas disputé les playoffs : les Clippers. Ce n’est pas tout à fait une surprise puisque les Californiens doivent enregistrer les retours en pleine forme de Kawhi Leonard et de Paul George. Et qu’autour de ces deux hommes forts, l’effectif, bientôt renforcé par John Wall, a encore une sacrée allure.

Steve Ballmer a ainsi de quoi se frotter les mains. « Le potentiel de notre équipe est sans limite. Ce sera une question d’effort et d’énergie. Bien sûr, il faut avoir un peu de chance pour gagner le trophée Larry O’Brien, ce qui nous intéresse beaucoup », euphémise le président d’une franchise encore vierge de tout titre suprême.

Son équipe, qui ne devrait pas de faire de folie dans les semaines à venir, n’a pas toujours été vernie depuis le recrutement du tandem Leonard – George. On rappelle que le premier n’a pas pu poursuivre l’aventure jusqu’à la finale de conférence en 2021. La même blessure au genou l’a tenu écarté des parquets la saison passée alors que « PG » a dû jouer par intermittence en raison de pépins physiques aussi. Et a même raté le « play-in » face aux Pelicans en raison du Covid.

Steve Ballmer n’a aujourd’hui qu’une hâte : voir ce groupe tourner à plein régime derrière un Kawhi Leonard qui n’a joué que 109 matches dans ses deux premières saisons à Los Angeles. « Il est non seulement notre meilleur joueur, mais également l’un des meilleurs joueurs au monde. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Kawhi est dans le gymnase à bosser. On croise les doigts pour que tout se passe comme prévu », affiche le dirigeant.

À l’instar des Lakers avec Anthony Davis notamment, la clé de la réussite de cette équipe passe par la bonne santé des joueurs majeurs. Steve Ballmer considère ainsi que « si on reste en bonne santé l’année prochaine, on aura la possibilité d’en parler en playoffs. Qu’en dites-vous ? »