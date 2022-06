Taurean Prince rempile pour deux ans aux Wolves

En attendant de voir les évolutions autour de la situation de D’Angelo Russell, le président des Wolves Tim Connelly a géré un autre dossier de son intersaison. Selon Adrian Wojnarowski, Taurean Prince s’est mis d’accord avec la direction pour prolonger de deux ans pour 16 millions de dollars.

Le montant semble parfaitement adapté à la production du joueur 28 ans qui, après un début de saison compliqué, a progressivement trouvé ses marques pour devenir l’un des leaders du banc de Chris Finch.

Arrivé dans le Minnesota en août 2021, en échange de Ricky Rubio, le 12e choix de la Draft 2016 a toutefois dû se contenter de l’un de ses plus petits temps de jeu en carrière, avec seulement 17 minutes en moyenne et encore un peu moins en playoffs. Plus tôt dans sa carrière, à Atlanta ou à Brooklyn, il s’était plutôt habitué à un rôle de titulaire.

« Vous avez 10, voire 15 gars qui sont sur la même longueur d’onde en permanence que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je n’ai pas ressenti ça depuis la fac’. Coach Finch est un peu dans la même veine que Bud (Mike Budenholzer, le coach des Bucks avait qui il a évolué à Atlanta), que j’ai connu durant mes trois premières années. Un style de jeu similaire dont qui me profite à moi ainsi qu’à tous ceux qui jouent pour ce type de coachs », avait déclaré, fin avril, le joueur en affichant son envie de rester avec les Wolves.