La Draft n’aura pas d’impact sur la « free agency » des Wolves

Difficile de savoir de quoi sera faite la « free agency » des Wolves. La principale recrue de la franchise jusqu’ici, Tim Connelly, n’est pas le plus démonstratif sur ses intentions jusqu’ici. Hormis pour ce qu’il est de la situation de Karl-Anthony Towns par exemple.

Une chose est sûre, la Draft 2022, où la franchise du Minnesota a sélectionné le pivot d’Auburn Walker Kessler (22e choix) et l’ailier de Duke Wendell Moore Jr. (26e choix), ne va pas changer ses plans.

« Je ne vais pas placer des attentes démesurées sur ce qu’ils vont apporter sur le terrain. La plupart des rookies n’ont pas un impact énorme, même si je crois qu’en ajoutant ce type de joueurs, la franchise s’est améliorée », juge le dirigeant, en ajoutant à propos de la « free agency » : « Je ne pense pas que cela ait un impact énorme. Encore une fois, la Draft est pour les deux, trois, quatre, cinq, six, sept prochaines années. »

Une vision à long terme qui contraste avec la gestion de dossiers plus brûlants dans les semaines à venir. Outre l’éventuelle prolongation du contrat de Taurean Prince, le président des Wolves va surtout devoir se positionner sur la situation de D’Angelo Russell, dont le contrat expire la saison prochaine après une chère dernière année à 31 millions de dollars.

Malgré les rumeurs d’un mouvement autour du départ, le dirigeant considère que « D-Lo a joué un rôle essentiel dans le succès de cette équipe l’année dernière. C’est un passeur d’élite, un shooteur d’élite. Il adore le jeu. Le plus enthousiasmant dans ce travail est d’apprendre à connaître des joueurs dont j’étais fan de loin. On ne veut pas forcer les choses, donner l’impression de manquer de sincérité ou de ne pas être authentique. »

L’ancien architecte de l’effectif des Nuggets se dit aussi « impatient d’apprendre à le connaître ». Le dirigeant attend peut-être d’en savoir plus sur le joueur, « extrêmement talentueux » dont « il est difficile de croire qu’il est si jeune (26 ans) », avant de se prononcer.

Il est possible d’imaginer les Wolves repartir avec le meneur, qui a déjà été au centre de plusieurs transferts plus tôt dans sa carrière, et d’aviser en cours de saison selon la tournure des événements. On voit toutefois mal Tim Connelly risquer de perdre le gaucher sans contrepartie l’été prochain.